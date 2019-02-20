Перестановки в Apple привели к приостановке нескольких проектов

Перестановки в Apple привели к приостановке нескольких проектов

Журнал The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на многочисленные источники о перестановках в руководстве компании Apple в рамках реорганизации. Проведённые за последнее время изменения в топ-менеджменте и организации работы Apple столь значительны, что компании пришлось приостановить несколько проектов.

В числе изменений называют уход главы розничной торговли Анжелы Арендс (Angela Ahrendts), назначение Джона Джаннандреа (John Giannandrea) старшим вице-президентом по стратегии машинного обучения и искусственного интеллекта и увольнение руководителя подразделения Siri Билла Стейсиора (Bill Stasior).

The Wall Street Journal отметил изменил изменение приоритетов Apple, так как большая часть ресурсов компании смещается в сторону сервисов. Как ожидается, 25 марта Apple представит видеоплатформу, которая будет сочетать выпуск эксклюзивных фильмов и телепередач со сторонними подписками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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