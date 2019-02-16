В "Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление

В некоторых случаях сумма увеличилась на 40 - 60%.

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В ?"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление

В январе жители Киева получили квитанции, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40 - 60%, в зависимости от технических характеристик дома.

Об этом сообщается на сайте "Киевэнерго".

"Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха", - отмечается в сообщении.

"Подавляющее количество потребителей платят по данным показаний теплосчетчика, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии. Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла "-4,5" °С), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм", - рассказал директор СП Энергосбыт КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он также добавил, что с января начал действовать новый тариф. "В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление", - сказал Лопатин.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что начисление потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии. В домах, где установлены тепловые счетчики, распределение осуществляется (в соответствии с требованиями постановления Кабмина №630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме. Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из двух составляющих: начисление согласно показаниям индивидуальных счетчиков и начисление за отопление мест общего пользования.

В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления. Он подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха.

Начисление для квартир, которые не оснащены индивидуальными счетчиками, состоят из начислений за отапливаемую площадь квартиры:

Например: по январь 2019 года коэффициент отклонения составил 1,2404 (для 31 суток предоставления услуги). Нормативный тариф 38,50 грн. умножаем на коэффициент отклонения 1,2404 и получаем 47,75 грн/кв. м. - плата за 1 кв. м по январь 2019 года. При этом, коэффициент отклонения будет разным для разного количества суток предоставления услуги по централизованному отоплению в январе.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые повышенные тарифы на отопление и горячую воду.


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