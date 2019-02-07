Украинские банки в 2018 году получили рекордную прибыль

64 банка из 77 были прибыльными в прошлом году.

?Украинские банки в 2018 году получили рекордную прибыль
Фото: пресс-служба НБУ

Платежеспособные украинские банки в 2018 году получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков за 2018 год в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте", - заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Рост прибыльности банковской системы в 2018 году стал возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов. Объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд гривен в 2017 году до 23,7 млрд гривен в 2018 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%.

Основным источником процентных доходов являются доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%).

Прибыль банковской системы в основном была сформирована группой банков с иностранным капиталом (15,0 млрд грн) и Приватбанком (11,7 млрд грн). В то же время банки с государственным роSSийским капиталом вместе показали 11 млрд грн убытка.

В целом из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.


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