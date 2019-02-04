Суд заблокировал договор управления "вертолетной площадкой Януковича"

Решение принято по иску "Амадеус Ко".

Суд заблокировал договор управления "вертолетной площадкой Януковича"
Фото: kievvlast.com.ua

Хозяйственный суд Киева 24 января запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича").

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Амадеус Ко", владельца "вертолетной площадки".

"Удивительно, что с таким бэкграундом ООО «Амадеус Ко» не только подает судебные иски против государства, но и вообще занимается предпринимательской деятельностью. Не менее удивительно, что при таких условиях суд принимает решение (пускай промежуточное) в пользу ООО «Амадеус Ко». По такой логике мы можем ожидать возвращения вертолетной площадки Виктору Януковичу", - прокомментировал решение суда замглавы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА). В октябре 2018 года АРМА отдала площадку в управление коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". В случае, если объект будет конфискован у предыдущего владельца, Киев рассчитывает получить КВЦ в свою собственность


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Украина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения МариуполяУкраина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения Мариуполя
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергииФранция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии
Верховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску КоломойскогоВерховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску Коломойского
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет разорвал договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"Киевсовет разорвал договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"
Киевсовет планирует разорвать договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"Киевсовет планирует разорвать договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"
Киевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спускеКиевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске
«Нафтогаз» отказался заключать договора на газ с 22 производителями тепла из-за долгов«Нафтогаз» отказался заключать договора на газ с 22 производителями тепла из-за долгов
Скандинавские банки заблокировали счета друга фюрера РФ РотенбергаСкандинавские банки заблокировали счета друга фюрера РФ Ротенберга
Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрдУкраина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрд
Экс-руководство "Электронмаша", которое обвиняют в многомилионных хищениях, заблокировало работу заводаЭкс-руководство "Электронмаша", которое обвиняют в многомилионных хищениях, заблокировало работу завода
Киев войдет в отопительный сезон без договоров на поставку газаКиев войдет в отопительный сезон без договоров на поставку газа
СБУ заблокировала контрабанду более тонны янтаря в ЕвросоюзСБУ заблокировала контрабанду более тонны янтаря в Евросоюз
Исполнительная служба заблокировала счета "Укртрансгаза"Исполнительная служба заблокировала счета "Укртрансгаза"
Последние новости
Подгружаем последние новости