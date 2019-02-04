Суд заблокировал договор управления "вертолетной площадкой Януковича"

Хозяйственный суд Киева 24 января запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича").

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Амадеус Ко", владельца "вертолетной площадки".

"Удивительно, что с таким бэкграундом ООО «Амадеус Ко» не только подает судебные иски против государства, но и вообще занимается предпринимательской деятельностью. Не менее удивительно, что при таких условиях суд принимает решение (пускай промежуточное) в пользу ООО «Амадеус Ко». По такой логике мы можем ожидать возвращения вертолетной площадки Виктору Януковичу", - прокомментировал решение суда замглавы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.