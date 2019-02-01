Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом

Приток валюты обеспечили за счет заимствований.

?Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом
Фото: mlyn.by

Профицит платежного баланса Украины в 2018 году составил $2,9 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка.

"Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечениям на внешних рынках", – заявили в НБУ.

Сальдо платежного баланса отображает соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за рубеж. Он состоит из двух счетов - текущего и финансового. Первый отражает в основном движение товаров и услуг, второй - движение инвестиций и капиталов. Положительное сальдо свидетельствует о том, что поступление валюты из-за границы превышает ее отток.

Дефицит текущего счета вырос до 4,7 млрд долларов из-за ухудшения баланса в торговле товарами. Их экспорт за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд долларов, тогда как импорт - на 14% до 56,3 млрд.

В торговле услугами наблюдается превышение экспорта над импортом на 1,5 млрд долларов. Объем экспорта услуг вырос на 10,6% в оосновном за счет услуг IT-сектора, переробки давальческого сырья и туризма. Рост импорта услуг был несколько медленнее (8,0%) и обеспечивася увеличением расходов выезжающих за границу украинцев и возросшим спросом на транспортные и другие деловые услуги.

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долларов (по сравнению с 5 млрд долларов в 2017 году).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов в 2018 году, тогда как в 2017 году он составлял 2,6 млрд долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривенВ Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 годаГермания намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года
Украина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения МариуполяУкраина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения Мариуполя
Верховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску КоломойскогоВерховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску Коломойского
В Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривенВ Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривенГосбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривен
Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрдМеждународные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд
В почтовых отделениях Украины можно будет обменять валютуВ почтовых отделениях Украины можно будет обменять валюту
Фюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и КыргызстанФюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрдМеждународные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1
Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости УкраиныFitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины
МИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарьМИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарь
МВФ определил новые "маяки" для УкраиныМВФ определил новые "маяки" для Украины
МВФ принял программу помощи stand-by для УкраиныМВФ принял программу помощи stand-by для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости