В Одессе за взяточничество задержали одного из руководителей государственного банка

Вместе с подчиненным он организовал схему вымогательства денег от должников.

В Одессе за взяточничество задержали одного из руководителей государственного банка
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что работники банка вымогали деньги от должников за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в залоге.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства от местного жителя 2 тыс. долларов США. За указанную сумму работники банка обещали ему посодействовать в продаже элитного автомобиля, который находился в залоге.

Руководителя и сотрудника банка задержали на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Обоим было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к нарушениям.

Напомним, ранее руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки.


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