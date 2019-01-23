В Одессе за взяточничество задержали одного из руководителей государственного банка
Вместе с подчиненным он организовал схему вымогательства денег от должников.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что работники банка вымогали деньги от должников за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в залоге.
Правоохранители задокументировали факт вымогательства от местного жителя 2 тыс. долларов США. За указанную сумму работники банка обещали ему посодействовать в продаже элитного автомобиля, который находился в залоге.
Руководителя и сотрудника банка задержали на рабочих местах после получения всей суммы взятки.
Обоим было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других банковских работников, причастных к нарушениям.
Напомним, ранее руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки.
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23.01.2019 11:15