"Газпром" отчитался о 20%-ной готовности "Северного потока - 2"

Две ветки нового газопровода собираются достроить к концу года.

?"Газпром" отчитался о 20%-ной готовности "Северного потока - 2"
Трубы поставлены для строительства *Северного потока 2*, Котка, Финляндия
Фото: Financial Tribune

"Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток - 2".

"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", - цитирует агентство ТАСС главу роSSийского газового холдинга Алексея Миллера по итогам трехсторонних переговоров РоSSии, Украины и ЕС по газу.

Две ветки "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РоSSии через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода, который представляет угрозу украинскому транзиту, составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства позволяет говорить о возможном начале поставок газа по "Северному потоку - 2" с 1 января 2020 года.

Напомним, что Украина подала иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" с требованием компенсировать обесценивание украинской ГТС, которая произойдет в случае прекращения транзита газа с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2".


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