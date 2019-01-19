Из банка "Порто-Франко" вывели 500 млн грн через схемные операции

Владелец банка много лет находится в розыске.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что бывшие владельцы банка "Порто-Франко" вывели из него около 500 млн гривен через схемные кредитные операции.

В процессе ликвидации "Порто-Франко" было установлено, что реальная тоимость активов финучреждения была меньше балансовой почти в 25 раз, говорится на сайте ФГВФЛ. Недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен.

"Ликвидатор банка установил, что недостаточность имущества возникла вследствие противоправных действий бывших владельцев банка, которые одновременно были его руководителями. Вывод активов происходил за помощью схемных кредитных операций с рядом связанных компаний с многочисленными признаками фиктивности. В частности, владельцы использовали и свои фирмы", - говорится в сообщении.

Фонд гарантирования из собственных средств выплатил клиентам банка 433,65 млн грн. При этом общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет 644,39 млн грн. Перспектива их удовлетворения является сомнительной.

Несмотря на многочисленные открытые уголовные производства и наличие обвинительных приговоров в делах о связанных лицах, вернуть выведенные средства пока не удалось.

Один из главных фигурантов дела, владелец существенного участия банка, председатель наблюдательного совета Мирослав Школенков настоящее время находится в розыске по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).

Напомним, что банк "Порто-Франко" обанкротился более четырех лет назад, осенью 2014 года.