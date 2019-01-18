?Совладелец "Добробута" покупает клинику "Борис"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited клиники "Борис". Satumco принадлежит крупная частная медицинская сеть "Добробут", пишет "Интерфакс-Украина".

Дело о концентрации свыше 50% в ООО "Борис" было открыто 4 января, а 17 января комитет сообщил о проведении опроса о такой концентрации на рынке медицинских услуг столицы.

Как отметили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" совладелец и директор клиники "Борис" Михаил Радуцкий и гендиректор и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников, в настоящее время компании находятся в процессе переговоров.

"Речь идет о совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине. Пока на повестке дня обсуждение протоколов и стандартов, которые используются в наших клиниках, а также сопоставление экспертизы по медицинским направлениям. Сейчас нашей основной задачей является разработка консолидированной позиции, которая позволит предоставить максимальный спектр медицинских услуг нашим пациентам", - отмечается в совместном комментарии Калашникова и Радуцкого.