НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследуют факт завладения средствами акционерного общества "Укрзализныця" в ходе организации закупок материалов по завышенным ценам

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении. В частности речь идет о: председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины); первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины); основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины); директоре компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины); а также трех сотрудниках Филиала Центра обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 года - марта 2017-го организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами в сумме около 93,28 млн гривен.

Расследование детективы НАБУ начали в июне 2017 года по собственным наработками.

Трое подозреваемых - два должностных лица предприятия-производителя и руководитель компании-посредника - задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы.

Напомним, в июне 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал отменить крупный тендер "Укрзализныци" по закупке стрелочных переводов у фирм-прокладок. Тендер, о котором заявил министр, касается закупки стрелочных переводов и запчастей. Единственным аккредитованным производителем стрелочных переводов для УЗ является "Днепропетровский стрелочный завод". Но УЗ вместо того, чтобы провести переговорную процедуру закупки с ним, объявила тендер, на который заявки подали ООО "Крендлз" и ООО "Днепрозализнычпостачання". При этом "Крендлз" победило во всех 52 лотах в трех соответствующих тендерах.

В 2017 году НАБУ открыло уголовное дело по результатам закупкок у "Крендлз" и "Днепрозализнычпостачання" на общую сумму 1,3 млрд грн. Следствие подозревает, что стоимость продукции была завышена на 40% в результате проведения фиктивных тендеров с подставными компаниями.