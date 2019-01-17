MasterCard запретит автоматическую платную подписку после пробной покупки

Продавец должен будет известить клиента о сумме и сроке списания средств и получить на это согласие.

Международная платежная система MasterCard изменит правила в работе с платными подписками на определенные приложения, связанные с банковской карточкой. Система будет требовать от производителей получать согласие клиента, прежде чем снять с него деньги за подписку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для некоторых потребителей бесплатная пробная версия - это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого", - пояснили в компании.

По новым правилам продавцы услуг должны получить согласие клиента, а также сообщить владельцу карточки о сумме, которую с него спишут, и дату, когда это будет сделано. Кроме того, поставщики услуг должны прописать подробную инструкцию, как отменить подписку.