Бывшего замглавы Укргазбанка отправили под суд

Прокуратура 9 января передала в суд дело против бывшего замглавы правления Укргазбанка Алексея Омельяненко и бывшего заместителя директора киевской региональной дирекции этого банка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, которая участвовала в расследовании производства.

Следствие считает, что преступная деятельность этих лиц заключалась в организации растраты чужого имущества путем предоставления кредитных средств в размере 100 млн грн подконтрольному фиктивному предприятию без намерения их возвращать.

В судебном реестре говорится, что дело касается завладения фирмой "Укрконцепт" земельным участком площадью 0,8562 га на улице Январского Восстания, 11-а лит. "Б" (сейчас это улица Мазепы), который находился в ипотеке банка. Взятый в банке кредит был использован для выведения земли из-под залога.

13 апреля 2018 года бывшему топ-менеджеру банка сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) Уголовного кодекса.

Второй фигурант подозревается по ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) Уголовного кодекса.

Омельяненко с 1997 по 2007 годы работал на разных руководящих должностях в Укргазбанке и до 2016 года был его акционером.