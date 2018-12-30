Сотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривен

Чиновник требовал откат от предпринимателя.

Сотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривен
Фото: npu.gov.ua

В Полтаве задержали сотрудника газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" за вымогательство 220 тысяч гривен взятки. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Главный специалист газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" требовал 220 тыс. гривен отката от предпринимателя за беспрепятственное выполнение последним работ по договору и получение оплаты", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в одном из местных ресторанов во время передачи ему части суммы в размере 50 тыс. гривен.

Задержанному чиновнику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен.


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