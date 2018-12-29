СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка
Вымогатели попались на получении взятки.
СБУ разоблачила вымогательства денег у владельцев столичного банка представителями псевдо-общественной организации
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организаций на вымогательстве денег с бывших владельцев одного из киевских банков, об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. "На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые «зависли» на счетах и депозитах учреждения", - говорят в СБУ.
Задержанные с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.
Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем «общественной организации» 4,2 млн гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.
Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытое по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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