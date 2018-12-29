СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка

СБУ разоблачила вымогательства денег у владельцев столичного банка представителями псевдо-общественной организации

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организаций на вымогательстве денег с бывших владельцев одного из киевских банков, об этом сообщается на сайте СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. "На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые «зависли» на счетах и депозитах учреждения", - говорят в СБУ .

Фото: пресс-служба

Задержанные с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем «общественной организации» 4,2 млн гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Фото: пресс-служба

Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытое по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.