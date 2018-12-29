СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка

Вымогатели попались на получении взятки.

СБУ разоблачила вымогательства денег у владельцев столичного банка представителями псевдо-общественной организации

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организаций на вымогательстве денег с бывших владельцев одного из киевских банков, об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. "На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые «зависли» на счетах и депозитах учреждения", - говорят в СБУ.

Фото: пресс-служба

Задержанные с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем «общественной организации» 4,2 млн гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Фото: пресс-служба

Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытое по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный КрымВедущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Киев купил две снегоплавилкиКиев купил две снегоплавилки
Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалютыДоллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты
Блок рекламы


Похожие новости
Руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взяткиРуководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки
Минимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - РеваМинимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - Рева
В "Укргаздобыче" уволили сотрудников, задержаных за взятку в 16,8 млн гривенВ "Укргаздобыче" уволили сотрудников, задержаных за взятку в 16,8 млн гривен
АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривенАМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен
Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу ПриватбанкаБританский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
"112 Украина" оценен в 73 млн гривен"112 Украина" оценен в 73 млн гривен
Бывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии ИнтерполаБывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии Интерпола
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости