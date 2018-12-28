Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников

Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников

Компания Bitmain, крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют, может начать на этой неделе массовые увольнения, которые коснутся более 50 % её сотрудников.

Согласно данным ресурса CoinDesk, увольнения, скорее всего, затронут все подразделения компании, включая занимающееся выпуском оборудования для майнинга криптовалют.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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