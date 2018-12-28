РоSSийская сеть пиццерий Dodo Pizza откроет пиццерию в Запорожье в конце марта 2019 года.

Об этом сообщил совладелец сети Федор Овчинников в Фейсбуке.

"Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день). Мы официально объявляем о запуске Dodo Pizza в Украине! Уже через несколько месяцев первая пиццерия начнёт доставлять в городе Запорожье", - написал он.

Овчинников также отметил, что сейчас в сети 440 пиццерий в 11 странах мира.

"Теперь наши стандарты, наша открытость, наши принципы будут работать в еще одной прекрасной стране. Это взвешенное решение. Мы долго к этому шли. Наши первые партнеры на протяжении года убеждали нас, что время пришло - их настойчивости можно позавидовать. Мы ценим такой подход и верим в силу намерения. Мы верим в отношения между людьми, партнёрство между предпринимателями", - отметил он.

"Наша первая пиццерия откроется в городе Запорожье в конце марта 2019 года. Это красивый южный город на берегу реки Днепр. Пиццерия откроется в большом двухэтажном здание на одной из центральных города. Только посмотрите какой она будет красоткой", - добавил Овчинников.

Напомним, в 2014 году, в начале роSSийской агрессии, был составлен список крупнейших роSSийских активов в Украине.