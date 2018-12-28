ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 году
В перечень включены почти 5 тыс. юрлиц с доходами более 1 трлн гривен.
Государственная фискальная служба обнародовала перечень предприятий для плановых проверок в 2019 году.
Об этом сообщается на сайте ГФС.
Отмечается, что в перечень включены почти 5 тыс. субъектов хозяйствования - юридических лиц по объемам задекларированных доходов за 2017 год - 1,14 трлн грн.
"Согласно данным плательщиков за 2017 год 1,6 тыс. предприятий, запланированных к проверкам, имеют объемы доходов свыше 100 млн гривен каждый с общей суммой доходов более 1 трлн гривен, в т.ч. 300 - с объемами более 500 млн гривен каждый и с общей суммой доходов более 700 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Основу плана-графика проверок составляют налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в четырех отраслях экономики - металлургической, фармацевтической, в сфере торговли бытовыми приборами и розничной торговли топливом, а также их наибольшие контрагенты, задействованные в схемах поставок товаров, работ и услуг.
План-график размещен на официальном портале ГФС.
Напомним, ранее Кабмин разделил Фискальную службу на налоговую и таможню.
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