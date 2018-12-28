В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"

Кинотеатр " Киев " продолжит свою работу в нынешнем формате, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову.

"Кинотеатр продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас. Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем "Молодость" так же будет ключевым", - отметила Диана Попова.

Кроме того, постоянные обращения арендатора в комиссию по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки вызывают сомнения в его платежеспособности.

"Город просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра. Поэтому для оперативного и эффективного управления имуществом общины, предложено включить " Киев " в сеть "Киевкинофильм". Мы не можем себе позволить даже предположить, что работа кинотеатра может быть остановлена", - добавила Диана Попова.

Напомним, кинотеатр " Киев " является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и целевое назначение кинотеатра меняться не может. Кроме того, перед заключением договора аренды, балансодержатель должен сначала заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором также будет прописано целевое назначение здания - кинотеатр.

Диана Попова отметила, что все кинотеатры, которые находятся в сети КП "Киевкинофильм" демонстрируют устойчивое развитие и эффективную работу.

Следовательно, в сеть входят кинотеатры "Алмаз", "Факел", "Луч", "Подснежник", "Старт", "Лира", "Салют", "Лейпциг", "Флоренция", "Киевская Русь", "Им. Т. Шевченко","Киото","Ленинград" ("Днепр"), "Загреб", "Братислава", "Краков" и "Молодежный".

На обновление материально-технического состояния коммунальной сети кинотеатров только в 2018 году было выделено 20 млн из городского бюджета.

26 декабря глава Госкино Филипп Ильенко сообщил, что столичному кинотеатру " Киев ", который находится в коммунальной собственности, не продлили срок аренды.