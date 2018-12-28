В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"

Предложено включить "Киев" в сеть "Киевкинофильм".

В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"
Кинотеатр "Киев"
Фото: kino.i.ua

Кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову.

"Кинотеатр продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас. Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем "Молодость" так же будет ключевым", - отметила Диана Попова.

Кроме того, постоянные обращения арендатора в комиссию по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки вызывают сомнения в его платежеспособности.

"Город просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра. Поэтому для оперативного и эффективного управления имуществом общины, предложено включить "Киев" в сеть "Киевкинофильм". Мы не можем себе позволить даже предположить, что работа кинотеатра может быть остановлена", - добавила Диана Попова.

Напомним, кинотеатр "Киев" является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и целевое назначение кинотеатра меняться не может. Кроме того, перед заключением договора аренды, балансодержатель должен сначала заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором также будет прописано целевое назначение здания - кинотеатр.

Диана Попова отметила, что все кинотеатры, которые находятся в сети КП "Киевкинофильм" демонстрируют устойчивое развитие и эффективную работу.

Следовательно, в сеть входят кинотеатры "Алмаз", "Факел", "Луч", "Подснежник", "Старт", "Лира", "Салют", "Лейпциг", "Флоренция", "Киевская Русь", "Им. Т. Шевченко","Киото","Ленинград" ("Днепр"), "Загреб", "Братислава", "Краков" и "Молодежный".

На обновление материально-технического состояния коммунальной сети кинотеатров только в 2018 году было выделено 20 млн из городского бюджета.

26 декабря глава Госкино Филипп Ильенко сообщил, что столичному кинотеатру "Киев", который находится в коммунальной собственности, не продлили срок аренды.

Напомним, что в этом году в столице закрылись два старейших кинотеатра – "Украина" и "Кинопанорама". Решения об их закрытии были приняты владельцами зданий, где находятся кинотеатры, – в свое время оба здания были выведены из собственности города Киева и проданы частным лицам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный КрымВедущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобренийУкраинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
Киев купил две снегоплавилкиКиев купил две снегоплавилки
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" ищет в США информацию об активах "Газпрома""Нафтогаз" ищет в США информацию об активах "Газпрома"
КГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрдКГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрд
В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"
Банки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУБанки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУ
КГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев КиеваКГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев Киева
КГГА объяснила появление долгов за газ в платежках киевлянКГГА объяснила появление долгов за газ в платежках киевлян
КГГА: в ноябре платежки за отопление будут со старой ценойКГГА: в ноябре платежки за отопление будут со старой ценой
На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"
КГГА: горячую воду в Киеве вернут не раньше чем в конце следующей неделиКГГА: горячую воду в Киеве вернут не раньше чем в конце следующей недели
Кинотеатрам разрешили показывать фильмы 18+ без временных ограниченийКинотеатрам разрешили показывать фильмы 18+ без временных ограничений
Последние новости
Подгружаем последние новости