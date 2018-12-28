Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
Запасы валюты выросли благодаря получению кредита Deutsche Bank.
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд благодаря получению кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.
"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление пресс-службы НБУ.
Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики. Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.
27 декабря Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на €349,3 млн под гарантию ВБ.
Напомним, что еще в начале декабря резервы НБУ были меньше 18 млрд долларов. Они резко увеличились благодаря получению транша МВФ.
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28.12.2018 03:20