Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд

Запасы валюты выросли благодаря получению кредита Deutsche Bank.

Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
Фото: facebook/НБУ

Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд благодаря получению кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.

"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление пресс-службы НБУ.

Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики. Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

27 декабря Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на €349,3 млн под гарантию ВБ.

Напомним, что еще в начале декабря резервы НБУ были меньше 18 млрд долларов. Они резко увеличились благодаря получению транша МВФ.


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