Город Смела начал получать газ от "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" заключила договор и подтвердила номинации на газ КП "Смелакоммунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местные власти ответственно относиться к использованию имущества громады и добросовестно платить за потребленный газ", - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

В НАК отметили, что предоставление номинаций на декабрь и январь стало возможным после выполнения местной властью Смелы и КП "Смелакоммунтеплоэнерго" требований статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении" - принятие долгов предыдущего теплоснабженца ООО "Смела Энергоинвест" перед "Нафтогазом".

Напомним, в Смеле 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Сообщалось, что город не получил от "Нафтогаза Украины" номинации на газ из-за долга в размере 85 млн грн, накопленного предыдущим лицензиатом, который предоставлял услуги по теплоснабжению жителей города. В НАК заявили, что предоставление номинации возможно только после того, как будет определен правопреемник по долговым обязательствам.

Для запуска отопительного сезона правительство решило предоставить Смеле 25 млн гривен кредита.

В настоящее время задолженность реструктуризирована - соответствующий договор подписан между "Нафогазом" и КП "Смелакоммунтеплоэнерго" 26 декабря.