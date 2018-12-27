План приватизации в 2018 году выполнен на 1%

Минфин ожидает "большой" приватизации в первом квартале 2019 года.

План приватизации в 2018 году выполнен на 1%
Фото: Макс Требухов

План приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%.

Об это рассказал в министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Мы получили только доходы от "малой" приватизации. Таким образом вместо 21 млрд грн, которые были запланированы, мы получили лишь 202,9 млн грн. А единственное, чем можно заменить поступления от приватизации - заимствования. На прошлой Кабмине мы скорректировали план, позволили позаимствовать больше, чтобы закрыть недополучения по приватизации. 18 декабря был большой аукцион по продаже ОВГЗ, будем еще выходить на аукционы. Но понятно, что мы не компенсируем всю сумму", - сообщила министр.

Маркарова надеется, что "большая" приватизация начнется в первом квартале следующего года.

В меморандуме с МВФ по новой программе stand-by говорится о плане провести в первой половине 2019 года продажу угольной компании "Краснолиманская", предприятия по производству инсулина "Индар" и столичного "Президент-отеля".

"Мы хотим видеть поступления от приватизации как можно раньше, так как сейчас есть устоявшаяся недобрая практика: весь год до ноября мы получаем заверения, что вот-вот она состоится, а в ноябре уже поздно с точки зрения нормального управления долгом заимствовать такую сумму. Конечно, это отражается на цене [заимствований]", – пояснила Маркарова.

"Поэтому в следующем году мы будем четко требовать выполнения росписи бюджета по приватизации", – добавила она.

Госбюджет-2019 предусматривает поступление от приватизации 17 млрд грн.

В 2017 году из запланированных 17,1 млрд гривен удалось получить только 3,4 млрд грн.


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