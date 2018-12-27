Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов

Сумма сбора составит 1,5 евро, ее будут взимать в аэропорту по прилету.

Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов
Фото: visti.pro

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны, передает "Интерфакс-Украина".

Изначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как многие туристы уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до 1,5 евро.

"Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - отметил глава Tursab Фируз Балыкая.

Напомним, в марте прошлого года Украина и Турция подписали договор о взаимных поездках граждан по ID-паспортам. Согласно договору, граждане двух стран могут въезжать и выезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины сроком до 90 дней в течение 180 дней.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный КрымВедущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобренийУкраинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу ПриватбанкаБританский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Минимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - РеваМинимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - Рева
Минфин ожидает до 500 млн грн от нового налогообложения посылокМинфин ожидает до 500 млн грн от нового налогообложения посылок
ГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налоговГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов
Интернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговойИнтернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговой
Рада отменила поэтапное повышение экологического налогаРада отменила поэтапное повышение экологического налога
В ГФС рассказали, как получить налоговую скидкуВ ГФС рассказали, как получить налоговую скидку
С января 2019 года Катар выходит из ОПЕКС января 2019 года Катар выходит из ОПЕК
В Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартирВ Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартир
НБУ не собирается вводить ограничения в период военного положенияНБУ не собирается вводить ограничения в период военного положения
Последние новости
Подгружаем последние новости