Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов

Сумма сбора составит 1,5 евро, ее будут взимать в аэропорту по прилету.

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны, передает "Интерфакс-Украина".

Изначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как многие туристы уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до 1,5 евро.

"Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - отметил глава Tursab Фируз Балыкая.

Напомним, в марте прошлого года Украина и Турция подписали договор о взаимных поездках граждан по ID-паспортам. Согласно договору, граждане двух стран могут въезжать и выезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины сроком до 90 дней в течение 180 дней.