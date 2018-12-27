Министерство информполитики выделило "Дням украинского кино" 15 млн грн

Показы проходили как в Украине, так и за границей.

С октября 2018 года в 15 украинских городах и шести иностранных проходили Дни украинского кино, организованные совместно кинофестивалем "Молодость" и Министерством информационной политики.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции, показы посетило 25 тыс зрителей, которым показали 10 новых украинских картин.

Показы проходили в Береговом, Сторожинце, Черноморске, Вознесенске, Каховке, Токмаке, Богуславе, Глухове, Ромнах, Балаклее, Сватовом, Покровске, Желтых Водах, Косове и Снятине. Кроме того, "Дни украинского кино" состоялись в Оттаве, Монреале и Торонто, Лондоне, Порту и Нью-Йорке.

Зрителям показали фильмы "Киборги", "Как тебя зовут?" (реж. Ирина Громозда и Светлана Залога), "Сторожевая застава", "Украденная принцесса", "Спасибо", "Чужая молитва", "Война химер", "Брама", "Безумная свадьба" и "Дикое поле".

Как отметил арт-директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, отбор фильмов происходил по вкусу организаторов – они старались выбирать самые свежие фильмы. Но не все новые фильмы удалось показать, потому что какие-то из них выходили в это время в прокат. Госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко при этом добавляет, что министерство не влияло на отбор фильмов, но "рекомендовало показывать кино на актуальную тему, то есть, о войне на Донбассе".

Бюджет всего проекта "Дней украинского кино" составил 15 млн грн и был полностью обеспечен министерством.

"Украинские фильмы выходят на экраны кинотеатров в Украине и в Европе, получают призы на крупнейших мировых кинофестивалях, но увидеть эти фильмы могут, в основном, жители больших городов, – рассказывают организаторы. – Поэтому одна из наших задач – привлечь внимание к вопросу отсутствия экранов в маленьких городах Украины".

Андрей Халпахчи призвал Кабмин выделить средства на строительство или реконструкцию кинотеатров в украинских городах. "Возвращение кинотеатров в небольшие города Украины – не менее важно, чем строительство дорог", – подчеркивает он. Представители кинофестиваля подчеркивают, что для показов украинских фильмов они возили с собой всю необходимую технику – экраны, звуковове оборудование, поскольку на местах не всегда есть возможность показать кино.

Отметим, что в Украине на данный момент насчитывается около 500 кинозалов и меньше 200 кинотеатров.