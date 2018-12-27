Киев планирует привлечь $100 млн на модернизацию системы теплоснабжения

Подписан меморандум с ЕБРР, МФК и USAID.

Киев планирует привлечь $100 млн на модернизацию системы теплоснабжения
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская горадминистрация и "Киевтеплоэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве с ЕБРР, Международной финансовой корпорацией и USAID в модернизации и развитии системы теплоснабжения Киева.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В рамках меморандума планируется разработать промежуточный финансовый пакет на сумму 100 млн долларов для первоочередных работ по модернизации. Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в рамках сотрудничества будет создана новая концепция работы "Киевтеплоэнерго" и план ее реализации при поддержке международных партнеров. Он рассчитывает, что "Киевтеплоэнерго" станет "компанией европейского уровня, которая будет оказывать услуги высокого качества".

Напомним, что в течение последних 17 лет городским тепловым хозяйством, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6 управляла компания "Киевэнерго".

Она обеспечивала около 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве.

В течение 2018 года энергообъекты киевской коммунальной собственности были переданы от "Киевэнерго" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, для ремонта системы теплоснабжения в Киеве нужен миллиард евро.


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