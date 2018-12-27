"Укрпочта" поднимет тарифы на пересылку писем и посылок на 15%

Это плановое повышение, согласованное НКРСИ.

"Укрпочта" поднимет тарифы на пересылку писем и посылок на 15%
Фото: Укрпошта

ПАО "Укрпочта" с 1 января 2019 года повышает стоимость пересылки корреспонденции других отправлений на 11-14%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, с 1 января состоится плановое повышение цен - второй этап, утвержденный НКРСИ. Пересылка простых писем весом от 1 г до 3 кг поднимется на 11,1% (приоритетные) и на 14,3% (неприоритетные). Тарифы по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" с 1 января 2019 года тоже вырастут.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года.

Стандартная пересылка весом до 10 кг в пределах области будет стоить 42 грн, в пределах Украины - 48 грн. Отправление посылок весом до 30 кг по области и по Украине составит 80 и 85 грн соответственно. При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки "Стандарт" увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресное получение отправления - составит 15 грн.

Директор "Укрпочты" пообещал не закрывать отделения, но заявил, что выделенных средств хватит лишь на полгода

Стоимость пересылки в тарифной линейке "Экспресс" поднимется до 44 и 50 гривен для посылок весом до 10 кг и 90 и 95 грн для посылок весом до 40 кг. Доставка в сельскую местность включена в тариф.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "SmartBox" для размера XS вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S – на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М – на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L – на 11,1% (с 45 до 50 грн).

Напомним, 10 сентября 2018 года "Укрпочта", в соответствии с решением НКРСИ, повысила тарифы на доставку писем на 40%.


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