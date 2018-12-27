Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым

Подобные действия могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году.

Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
"Золотая балка"
Фото: krymr.com

Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел Италии, а также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности Confindustria с просьбой принять меры в отношении итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный Крым.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос Крым.Реалии.

В ответе ведомства говорится, что подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году.

Также в МИД Украины отметили, что обратились с запросом к итальянским компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставкой оборудования. "Золотая Балка" – одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя, история которого начинается с 1889 года, когда в Балаклавской долине были заложены первые винподвалы.

С 2003 года имущество ГП "Золотая Балка" взяло в аренду ООО "Агрофирма "Золотая Балка", которым владел экс-глава Социалистической партии Украины и экс-нардеп Петр Устенко. В мае 2015 года имущество агрофирмы было арестовано судебными приставами по иску роSSийского правительства Севастополя.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобренийУкраинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационные власти Крыма продали санаторий "Ливадия" спонсору боевиков МалофеевуОккупационные власти Крыма продали санаторий "Ливадия" спонсору боевиков Малофееву
Ощадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активыОщадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы
"Крымский титан", ставший причиной кислотных выбросов в Армянске, возобновил работу"Крымский титан", ставший причиной кислотных выбросов в Армянске, возобновил работу
"Киевтеплоэнерго" выкупило оборудование, компьютеры и мебель "Киевэнерго" за 270 млн гривен"Киевтеплоэнерго" выкупило оборудование, компьютеры и мебель "Киевэнерго" за 270 млн гривен
ДТЭК готовит иск к РоSSии по крымским активамДТЭК готовит иск к РоSSии по крымским активам
В Крыму полностью прекращен выпуск международных банковских карт Visa и Master CardВ Крыму полностью прекращен выпуск международных банковских карт Visa и Master Card
Последняя западная сеть отелей покинула оккупированный Крым, - ReutersПоследняя западная сеть отелей покинула оккупированный Крым, - Reuters
Еще две немецкие компании подозревают в нарушении санкций по КрымуЕще две немецкие компании подозревают в нарушении санкций по Крыму
Оккупационные власти Крыма продали акции элитных украинских санаториевОккупационные власти Крыма продали акции элитных украинских санаториев
РоSSия испытала в аннексированном Крыму турбины SiemensРоSSия испытала в аннексированном Крыму турбины Siemens
Последние новости
Подгружаем последние новости