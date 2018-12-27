Ведущие итальянские фирмы поставили оборудование в оккупированный Крым
Подобные действия могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году.
Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел Италии, а также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности Confindustria с просьбой принять меры в отношении итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный Крым.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос Крым.Реалии.
В ответе ведомства говорится, что подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году.
Также в МИД Украины отметили, что обратились с запросом к итальянским компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставкой оборудования. "Золотая Балка" – одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя, история которого начинается с 1889 года, когда в Балаклавской долине были заложены первые винподвалы.
С 2003 года имущество ГП "Золотая Балка" взяло в аренду ООО "Агрофирма "Золотая Балка", которым владел экс-глава Социалистической партии Украины и экс-нардеп Петр Устенко. В мае 2015 года имущество агрофирмы было арестовано судебными приставами по иску роSSийского правительства Севастополя.
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