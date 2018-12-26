Компанию из окружения Дубневичей оштрафовали за сговор на закупках УЗ

"Экспозиции" и "Еврооснове-СМ" запретили принимать участие в публичных закупках.

Антимонопольный комитет 22 декабря наложила штраф на ООО "Экспозиция" и ЧП "Еврооснова-СМ" за сговор на закупках "Укрзализныци" в 2015-2016 годах.

Об этом сообщил в фейсбуке глав киевского областного территориального отделения АМКУ.

Компании должны в общей сложности заплатить 13,884 млн гривен.

Им также запрещено принимать участие в публичных закупках в течение трех лет.

Основателем "Экспозиции" является Андрей Бохенок, а директором - Михаил Врублевский. Фирма зарегистрирована в Городке Львовской области по улице Комарновская, 66. Там же прописано ООО "Квадрохим", совладелицей которого, по данным "Наших грошей", были Наталья Дубневич, жена Ярослава Дубневича, и Татьяна Дубневич, жена Богдана Дубневича. Братья Дубневичи являются народными депутатами от "Блока Петра Порошенко".

Львовская "Еврооснова-СМ", созданная в 2015 году, принадлежит Сергею Бабаеву и Мирославу Шотику. Часто конкурировала с "Экспозицией".