Киев купил две снегоплавилки

"В ближайшие дни вы увидите, как они работают".

Киев купил две снегоплавилки

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приобрела две снегоплавильные машины.

Об этом на брифинге в среду рассказал гендиректор корпорации Александр Густелев.

"Мы приобрели два снегоплавильных мобильных комплекса. В ближайшие дни вы увидите, как они работают", - сообщил он журналистам.

Снеготаялки будут использоваться в разных районах города в зависимости от потребностей. "Они работают на дизельном топливе. Горелки разогревают снег, и оставшаяся вода после плавления снега будет спускаться в систему ливневой канализации", - пояснил Густелев.

Он сообщил, что также городские власти изучают возможность создания стационарных снеготаялок.

Также работаем над стационарным снегоплавильным комплексом, который будет расположен на канализационных сетях. Это пассивное плавление снега, но самое дешевое. На сегодняшний день наши соседи, такие как Беларусь и Казахстан, очень активно используют эту технологию. Я думаю, мы тоже будем идти этим путем", - сказал Густелев.

Напомним, что снегоплавильная машина работает по принципу плавления снега в водяной ванне, где горит дизельная горелка. Вода, полученная в результате плавления снега, вытекает из переполненной ванны в сток, а мусор и песок из снега оседают в специальном поддоне, обустроенном системой очистки.

Машина монтируется на шасси двухосного прицепа.

Ожидаемая продуктивность - не менее 60 тонн снега в час при температуре -1 градус и не меньше 50 тонн снега в час при температура -10 градусов.


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