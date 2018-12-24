Партнеры Абрамовича в Evraz разделили доли из-за угрозы санкций

Если США введут санкции против кого-то из трех акционеров, Evraz не должен пострадать.

Партнеры Абрамовича в Evraz разделили доли из-за угрозы санкций
Фото: sobitie.com.ua

Основные акционеры роSSийского холдинга Evraz (основной владелец - Роман Абрамович) провели очередную реорганизацию структуры владения компанией во избежание попадания холдинга под американские санкции.

Об этом сообщается на сайте Evraz.

До сентября Роман Абрамович и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов контролировали Evraz через кипрскую Lanebrook Ltd, владевшую 62,74% акций холдинга.

Потому Абрамович вывел свои 30,52% на Greenleas International Holdings Ltd с Британских Виргинских островов, тогда как его партнеры стали контролировать остальное через кипрскую Crosland Global Ltd.

Но теперь и они разделили контроль: Абрамов перевел свою долю (20,69%) на кипрскую Abiglaze Ltd, а доля Фролов (10,33%) осталась на Фролове.

Как сообщает РБК, это разделение долей по разным структурам может быть связано с угрозой попадания контрольного пакета компании в санкционный список. "Поскольку Lanebrook владела более 50% в компании, то риски включения ее в санкционный список были высоки, учитывая, что у Evraz есть крупные активы в США. А теперь, если Минфин введет санкции против кого-то из трех акционеров, Evraz не должен пострадать", - цитирует издание директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова.

У Evraz есть крупный завод в Колорадо, где производятся рельсы длиной 25 м. Компания называет себя лидером по продажам железнодорожных рельсов в Северной Америке, занимая около 40% рынка.

Напомним, что в начале декабря из-за своей близости к Кремлю Абрамович вошел в "черный список" роSSийских олигархов в Великобритании.

Перед этим стало известно, что швейцарские власти отказали Абрамовичу в виде на жительство из-за репутационных рисков.


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