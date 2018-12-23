Экс-главе Nissan Карлосу Гону продлили арест

Его обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 79 млн евро.

Окружной суд в Токио продлил на 10 суток срок ареста бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщил в воскресенье, 23 декабря, представитель суда. Теперь Гон может выйти из-под стражи не ранее 1 января 2019 года, пишет DW.

Запрос о продлении срока ареста подала прокуратура. Она обвиняет Карлоса Гона в том, что он, находясь в должности президента компании, мог переложить на Nissan личные потери от финансовых операций на сумму 1,8 млрд иен (в пересчете - 14 млн евро).

После продления срока задержания Гон также столкнется с более жесткими условиями: его могут посещать только адвокаты и сотрудникы посольств.

Карлос Гон и представительный директор Nissan Грэг Келли были арестованы в Токио 19 ноября по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях.

По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).

Бразилец Гон - один из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал гендиректоров и спас Nissan от банкротства.

Гон также занимает руководящие должности в Renault и Mitsubishi Motors. Французы пока решили не увольнять его, а совет директоров Mitsubishi соберется на следующей неделе.

Напомним, что альянс Renaul, Nissan и Mitsubishi - это один из крупнейших автопроизводителей в мире.