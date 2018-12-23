Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1

Новая программа МВФ добавила оптимизма в отношении Украины.

Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1
Фото: kontrakty.ua

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Украины. Он повышен на одну ступень - с Caa2 до Caa1. Прогноз изменен со "положительного" на "стабильный".

Об этом говорится на сайте Moody's.

Изменение рейтинга связано с началом новой кредитной программы Международного валютного фонда.

"Стабильный" прогноз указывает, что Moody's не планирует повышать прогноз в ближайшее время.

"Хотя внешняя позиция Украины улучшается, ее внешняя уязвимость также остается высокой, и официальная финансовая поддержка в решающей степени зависит от согласия МВФ на экономическую политику, проводимую страной", - говорится в пресс-релизе.

Рейтинг Caa1 отображает очень высокие кредитные риски.

Напомним, что предыдущее повышение рейтинга произошло летом 2017 года. Тогда агентство указывало на кумулятивное влияние структурных реформ, которые могут улучшить динамику государственного долга и значительное укрепление позиций Украины на международной арене


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеровЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеров
Ахметов покупает крупную аграрную компаниюАхметов покупает крупную аграрную компанию
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобренийУкраинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
Блок рекламы


Похожие новости
Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости УкраиныFitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины
МИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарьМИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарь
МВФ определил новые "маяки" для УкраиныМВФ определил новые "маяки" для Украины
МВФ принял программу помощи stand-by для УкраиныМВФ принял программу помощи stand-by для Украины
Всемирный банк предоставил фингарантию для Украины на $750 млнВсемирный банк предоставил фингарантию для Украины на $750 млн
ЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеровЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеров
"Укроборонпром" занял 81 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием"Укроборонпром" занял 81 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием
Международные резервы Украины снова стали меньше $18 млрдМеждународные резервы Украины снова стали меньше $18 млрд
Платежный баланс Украины сведен с профицитом, - НацбанкПлатежный баланс Украины сведен с профицитом, - Нацбанк
Всемирный банк в декабре рассмотрит фингарантию для Украины на $750 млнВсемирный банк в декабре рассмотрит фингарантию для Украины на $750 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости