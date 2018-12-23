Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Украины. Он повышен на одну ступень - с Caa2 до Caa1. Прогноз изменен со "положительного" на "стабильный".

Об этом говорится на сайте Moody's.

Изменение рейтинга связано с началом новой кредитной программы Международного валютного фонда.

"Стабильный" прогноз указывает, что Moody's не планирует повышать прогноз в ближайшее время.

"Хотя внешняя позиция Украины улучшается, ее внешняя уязвимость также остается высокой, и официальная финансовая поддержка в решающей степени зависит от согласия МВФ на экономическую политику, проводимую страной", - говорится в пресс-релизе.

Рейтинг Caa1 отображает очень высокие кредитные риски.

Напомним, что предыдущее повышение рейтинга произошло летом 2017 года. Тогда агентство указывало на кумулятивное влияние структурных реформ, которые могут улучшить динамику государственного долга и значительное укрепление позиций Украины на международной арене