"Налоговые органы начали предпринимать действия, сравнимые с откровенным грабежом".

РоSSийские налоговые органы добились отмены обеспечительных мер, не позволявших производить какие-либо действия с имуществом арестованной Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" до рассмотрения дел в судах по существу.

В результате все деньги, находившиеся на счетах фабрики, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счет уплаты налогов, пеней и штрафов, говорится на сайте "Рошена".

"Фактически, еще до принятия арбитражными судами решений по существу, налоговые органы, пользуясь ничем не обоснованными судебными актами об отмене обеспечительных мер, начали предпринимать действия, сравнимые только с откровенным грабежом", - говорится в заявлении.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу роSSийских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. В январе 2017 года работа фабрики была остановлена, а в июле того же года оборудование Липецкой фабрики законсервировали.

"Рошен" принадлежит президенту Петру Порошенко и находится в управлении "слепого траста".

Трастовое соглашение между компанией Порошенко Prime Asset Partners Limited и подразделением банка Rothschild было подписано 14 января 2016 года. В апреле того же года доля Порошенко в ООО "Центрально-европейская кондитерская компания" (которое владеет "Рошеном") перешла в траст.