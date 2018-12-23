РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"

"Налоговые органы начали предпринимать действия, сравнимые с откровенным грабежом".

РоSSия разорила счета липецкой фабрики
Фото: dt.ua

РоSSийские налоговые органы добились отмены обеспечительных мер, не позволявших производить какие-либо действия с имуществом арестованной Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" до рассмотрения дел в судах по существу.

В результате все деньги, находившиеся на счетах фабрики, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счет уплаты налогов, пеней и штрафов, говорится на сайте "Рошена".

"Фактически, еще до принятия арбитражными судами решений по существу, налоговые органы, пользуясь ничем не обоснованными судебными актами об отмене обеспечительных мер, начали предпринимать действия, сравнимые только с откровенным грабежом", - говорится в заявлении.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу роSSийских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. В январе 2017 года работа фабрики была остановлена, а в июле того же года оборудование Липецкой фабрики законсервировали.

"Рошен" принадлежит президенту Петру Порошенко и находится в управлении "слепого траста".

Трастовое соглашение между компанией Порошенко Prime Asset Partners Limited и подразделением банка Rothschild было подписано 14 января 2016 года. В апреле того же года доля Порошенко в ООО "Центрально-европейская кондитерская компания" (которое владеет "Рошеном") перешла в траст.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеровЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеров
Ахметов покупает крупную аграрную компаниюАхметов покупает крупную аграрную компанию
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
Украинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобренийУкраинские аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами
В магазинах "Столичной ювелирной фабрики" изъяли 60 тысяч изделий на 150 млн гривенВ магазинах "Столичной ювелирной фабрики" изъяли 60 тысяч изделий на 150 млн гривен
РоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитражеРоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитраже
РоSSиянам вновь заморозили пенсииРоSSиянам вновь заморозили пенсии
В Евросоюзе ужесточают правоохранительный контроль над банковскими счетамиВ Евросоюзе ужесточают правоохранительный контроль над банковскими счетами
РоSSия обжаловала решение английского суда по "кредиту Януковича"РоSSия обжаловала решение английского суда по "кредиту Януковича"
Нацбанк разрешил гражданам дистанционно открывать счета через BankIDНацбанк разрешил гражданам дистанционно открывать счета через BankID
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $1,7 млрдДефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $1,7 млрд
Банки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУБанки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУ
Скандинавские банки заблокировали счета друга фюрера РФ РотенбергаСкандинавские банки заблокировали счета друга фюрера РФ Ротенберга
Последние новости
Подгружаем последние новости