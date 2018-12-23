Около девяти миллионов украинцев работают за границей

Больше всего - в Польше.

Около девяти миллионов украинцев работают за границей
Фото: tsn.ua

На постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек. Об этом в субботу в Киеве заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году, передает Интерфакс-Украина.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн чел. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн чел.", - сказал Рева.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн чел. Из них около 1 млн чел. работает официально и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.

Заробитчане пересылают в Украину около $6,5 млрд ежегодно. Рева заявил, что эти средства должны декларироваться.

Ранее сообщалось, что 43% вернувшихся украинских заробитчан не планируют снова выезжать за границу. Среди причин этого - сложность официального трудоустройства.


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