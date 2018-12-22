Минимальная зарплата с января составит 4170 гривен, - Рева

Минимальная зарплата с января 2019 года в Украине составит 4170 грн, после повышения на 12,1%. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой конференции, передает УНН.

"В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4170 грн", - отметил министр.

По его словам, с января текущего года минимальная зарплата выросла на 16,3% и сейчас составляет 3723 грн.

При этом он добавил, что среднемесячная номинальная зарплата в течение января-октября текущего года выросла на 25,6% и составляет 8666 грн, реальная зарплата выросла на 13%.

Напомним, в мае премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине нет возможности повысить минимальную заработную плату. Однако средняя зарплата, по прогнозам премьера, может достичь 10 тыс. гривен.

В сентябре 2018 года средняя зарплата украинцев превысила 9 тысяч гривен.