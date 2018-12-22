В Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного угля

В Германии в пятницу, 21 декабря, закрылась последняя шахта по добыче каменного угля. В торжественной церемонии на шахте Prosper-Haniel в Ботропе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что к концу подошла "часть немецкой истории", без которой сама страна и ее развитие на протяжении последних двух веков были бы немыслимы.

Штайнмайер выразил уверенность в том, что Рурская область будет и впредь играть важную роль в энергетике Германии, передает Немецкая волна.

По его словам, здесь, благодаря густой сети высших учебных заведений и многочисленным инициативам по поддержке новых начинаний, создано объединение из исследовательских центров и предприятий, которые обеспечат в будущем "устойчивое развитие энергетических опций".

Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков. Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые, вместе с государством содействовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии.

Как сообщалось, в Британии последняя глубокая угольная шахта закрылась три года назад.

С начала 2018 года в Великобритании производство электроэнергии из "зеленых" источников впервые превысило производительность теплоэлектростанций.