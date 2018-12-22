СБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила Гандзюк

Сотрудники Службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

Правоохранители отрабатывали одну из версий, что убийство связано с активной гражданской позицией Гандзюк против незаконной вырубки леса на территории области и причастности к этой преступной схеме должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

"В рамках досудебного расследования было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области при содействии должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения прибыли. При этом факты массовой вырубки лесов маскировались под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. В дальнейшем древесина легализовалась для перепродажи", - сообщили в СБУ .

В настоящее время объявлено о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) семерым фигурантам дела. Продолжается расследование.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в центре Херсона. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Ранее временная следственная комиссия Рады, которую создали после смерти Гандзюк, провела выездное заседание в Херсоне. Глава комиссии Борислав Береза заявил, что полученная во время заседания информация его ужасает - от контрабанды до сепаратистов, от наркотрафика до глобальной коррупции, от связей власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых "регионалов" на регион.