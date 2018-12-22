СБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила Гандзюк

Семерым фигурантам объявлено о подозрении.

СБУ подтвердила факты незаконной вырубки леса в Херсонской области, о которых говорила Гандзюк
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

Правоохранители отрабатывали одну из версий, что убийство связано с активной гражданской позицией Гандзюк против незаконной вырубки леса на территории области и причастности к этой преступной схеме должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

"В рамках досудебного расследования было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области при содействии должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения прибыли. При этом факты массовой вырубки лесов маскировались под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. В дальнейшем древесина легализовалась для перепродажи", - сообщили в СБУ.

В настоящее время объявлено о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) семерым фигурантам дела. Продолжается расследование.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в центре Херсона. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Ранее временная следственная комиссия Рады, которую создали после смерти Гандзюк, провела выездное заседание в Херсоне. Глава комиссии Борислав Береза заявил, что полученная во время заседания информация его ужасает - от контрабанды до сепаратистов, от наркотрафика до глобальной коррупции, от связей власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых "регионалов" на регион.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеровЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеров
Ахметов покупает крупную аграрную компаниюАхметов покупает крупную аграрную компанию
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективностиЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области ликвидировали третью за неделю незаконную врезку в нефтепроводВ Одесской области ликвидировали третью за неделю незаконную врезку в нефтепровод
В Житомирской области снова обнаружили незаконную врезку в нефтепровод "Дружба"В Житомирской области снова обнаружили незаконную врезку в нефтепровод "Дружба"
На Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел разлив нефтиНа Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел разлив нефти
В Черниговской области нашли незаконную врезку в нефтепроводВ Черниговской области нашли незаконную врезку в нефтепровод
Полиция изъяла поддельного алкоголя на 1 млн гривен в Днепропетровской областиПолиция изъяла поддельного алкоголя на 1 млн гривен в Днепропетровской области
Госинспектор ГФС задержана в Харьковской области при получении 100 тыс. гривен взяткиГосинспектор ГФС задержана в Харьковской области при получении 100 тыс. гривен взятки
Райцентр в Черниговской области продал памятник Ленину на металлолом за 220 тыс. гривенРайцентр в Черниговской области продал памятник Ленину на металлолом за 220 тыс. гривен
В Кировоградской области рэкетиры вымогали деньги у предпринимателя, угрожая собрать его урожайВ Кировоградской области рэкетиры вымогали деньги у предпринимателя, угрожая собрать его урожай
В деле о незаконной приватизации помещений "Электронмаша" предъявлены подозренияВ деле о незаконной приватизации помещений "Электронмаша" предъявлены подозрения
Во Львовской области из-за врезки в нефтепровод "Дружба" произошла утечка нефтиВо Львовской области из-за врезки в нефтепровод "Дружба" произошла утечка нефти
Последние новости
Подгружаем последние новости