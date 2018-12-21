Энергосообщество рекомендует Украине перейти на европейский стандарт учета газа

Украина за четыре года так и не отказалась от «газпромовских» стандартов учета газа.

Еврочиновники из Энергосообщества в своем письме Ассоциации газового рынка рекомендуют Украине перейти на европейский стандарт учета газа. Это решение позволит убрать коэффициенты, которые сейчас применяют в платежках бытовым потребителям, а также устранит непрозрачность и манипуляции при торговле импортным газом. Пока что «Нафтогаз» не спешит отказываться от «газпромовской» системы учета газа, пишет "Главком".

В Украине температурой стандартных условий является +20 ° C. Это связано с тем, что ранее весь импортный газ «Нафтогаз Украины» закупал у «Газпрома», который использовал такие же стандартные условия. В письме отмечено, что в Украине продолжают использовать непрозрачную и устаревшую методику, которая сохранилась еще со времен тесного сотрудничества с «Газпромом». Что и привело к тому, что бытовые потребители получили счета в которых объемы газа с помощью коэффициентов приведены в «газпромовских» стандартах.

Секретариат Энергосообщества напоминает, что Украина взяла на себя обязательства использовать европейский стандарт учета газа.

«Мы хотим подчеркнуть, что взятые в рамках Договора об энергетическом сообществе обязательства требуют использования природного газа в стандартных условиях Евросоюза - 101,325 кПа и 0°C», - говорится в письме.

По данным «Нафтогаза Украины», с ноября 2015 весь импортный газ поступает в Украину из Европы. Около 70% импорта осуществляет группа Нафтогаз. Купленный по европейским стандартам, объем импортного газа при продаже украинским потребителям переводится в газпромовский стандарт, с температурой 20°C.

За счет таких простых манипуляций объем газа увеличивается примерно на 10%, а значит - и доходы «Нафтогаза».

Ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко выступила с предложением изменить стандартные условия на европейские: то есть вести учет газа при температуре 0°C, а не +20 ° C. Эту инициативу раскритиковали в «Нафтогазе», заявив, что изменение стандарта не решит проблему.

Напомним, что поставки природного газа в единицах энергии - кВт*ч должно было начаться еще в 2015 году. Это так же является обязательством Украины перед энергосообщества.