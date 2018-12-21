АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен

Предприятие бессистемно устанавливало и отменяло скидки.

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен
Фото: ukrspirt.com

Антимонопольный комитет 20 декабря оштрафовал госпредприятие "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке.

АМКУ выяснил, что "Укрспирт" устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.

Комитет пришел к выводу, что "Укрспирт" бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия "Укрспирта" могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Напомним, что "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
ЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеровЕБРР предсказал вхождение Украины в топ-5 крупнейших партнеров
IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынкаIMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
Ахметов покупает крупную аграрную компаниюАхметов покупает крупную аграрную компанию
Полиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре КиеваПолиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривенДвух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
"112 Украина" оценен в 73 млн гривен"112 Украина" оценен в 73 млн гривен
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
Фонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимостиФонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимости
ГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налоговГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов
Верховная Рада добавила 10,8 млрд гривен на выплату пенсий в госбюджете-2018
В ТРЦ Харькова изъяли более 300 шуб из натурального меха на 2 млн гривенВ ТРЦ Харькова изъяли более 300 шуб из натурального меха на 2 млн гривен
Обанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривенОбанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривен
НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн гривен за нарушение финмониторинга
Последние новости
Подгружаем последние новости