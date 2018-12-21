АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен
Предприятие бессистемно устанавливало и отменяло скидки.
Антимонопольный комитет 20 декабря оштрафовал госпредприятие "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке.
АМКУ выяснил, что "Укрспирт" устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.
Комитет пришел к выводу, что "Укрспирт" бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.
Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия "Укрспирта" могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.
Напомним, что "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
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21.12.2018 00:10