АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн гривен

Антимонопольный комитет 20 декабря оштрафовал госпредприятие "Укрспирт" на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке.

АМКУ выяснил, что "Укрспирт" устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.

Комитет пришел к выводу, что "Укрспирт" бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия "Укрспирта" могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Напомним, что "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.