Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка

Приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка
Фото: Макс Требухов

Апелляционнный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы Приватбанка и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-собственников банка.

Решение касается не последнего решения судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, а предыдущего - от 24 июля, пишет FinClub со ссылкой на источник в Приватбанке.

Разбирательство касалось "толкования технических вопросов того, в какой мере судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции".

"В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что ПриватБанк и господин Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и господин Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были отклонены", - заявили в банке.

Приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

Напомним, судья Фанкорт признал отсутствие юрисдикции Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Игоря Коломойского и признал необоснованным всемирный арест его активов, наложенный в 2017 году.


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