?МВФ определил новые "маяки" для Украины

Международный валютный фонд утвердил новые структурные "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для дальнейшего сотрудничества по новой программе stand-by.

Текст меморандума обнародован на сайте министерства финансов.

Предложенные фондом требования включают в себя повышение тарифов на отопление с 1 января 2019 года; ужесточение требований к регулятивному капиталу банков. Это должно быть сделано еще в этом году.

К концу марта Верховная Рада должна принять законопроект о "сплите" (разделение Нацфинуслуг между Национальным банком и НКЦБФР). Также должен быть обнародован первый отчет о возвращении активов и судебных процессов, связанных с четырьмя госбанками.

К концу апреля Государственная фискальная служба должна быть разделена на Налоговую службу и Таможенную службу. Также должны быть назначены минимум 35 антикоррупционных судей с "идеальной репутацией и соответствующими профессиональными навыками".