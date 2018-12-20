Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен

Часть денег во время задержания были выброшены в окно.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании двух сотрудников "Укргаздобычи", которые подозреваются в получении взятки 16,84 млн гривен.

"Сегодня задержали двоих должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

По его словам, один из задержанных - начальник механико-энергетического департамента Владимир Микитин, второй - директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко.


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