Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрд

SBA заменит программу расширенного финансирования EFF.

Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрд
Фото: premiumtimesng.com

Уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ в пятницу вечером, передает Интерфакс-Украина.

Программа будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. Достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями персонала МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.


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