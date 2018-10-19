Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан за взятку

Ему вменяют получение денег от соседнего ОСМД.

Заместитель директора киевского государственного предприятия "Ледовый стадион" задержан по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что он требовал деньги от руководителя соседнего ОСМД за подключение резервного электрического кабеля к подстанции на территории стадиона.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В два этапа он получил 560 тысяч гривен и был задержан "на горячем".

Чиновнику готовится подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" расположена на улице Академика Глушкова, где ей принадлежит земельный участок площадью почти 17 га. В состав ГП входят шесть крытых теннисных кортов, шесть открытых кортов, открытая ледовая арена, площадка для картинга, площадка для хоккей, бассейн и другие спортивные сооружения.