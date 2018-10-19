Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан за взятку

Ему вменяют получение денег от соседнего ОСМД.

Заместитель директора киевского государственного предприятия "Ледовый стадион" задержан по подозрению в получении взятки.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что он требовал деньги от руководителя соседнего ОСМД за подключение резервного электрического кабеля к подстанции на территории стадиона.

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В два этапа он получил 560 тысяч гривен и был задержан "на горячем".

Чиновнику готовится подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" расположена на улице Академика Глушкова, где ей принадлежит земельный участок площадью почти 17 га. В состав ГП входят шесть крытых теннисных кортов, шесть открытых кортов, открытая ледовая арена, площадка для картинга, площадка для хоккей, бассейн и другие спортивные сооружения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина стала самой бедной страной Европы — МВФУкраина стала самой бедной страной Европы — МВФ
Horizon Capital покупает кондитерскую фабрику "Ярыч"Horizon Capital покупает кондитерскую фабрику "Ярыч"
Стоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грнСтоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грн
Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузыПод Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы
В Киеве резко упали цены на квартирыВ Киеве резко упали цены на квартиры
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновцах задержаны грабители валютчиков по подозрению в разбоях на 30 млн грнВ Черновцах задержаны грабители валютчиков по подозрению в разбоях на 30 млн грн
В Киеве задержаны двое аферистов, подделавших документы на квартирыВ Киеве задержаны двое аферистов, подделавших документы на квартиры
Принимающий до 40% киевского мусора полигон в Подгорцах заблокирован, Киев на грани коллапса, - "Киевспецтранс"Принимающий до 40% киевского мусора полигон в Подгорцах заблокирован, Киев на грани коллапса, - "Киевспецтранс"
В Днепре по подозрению в краже 410 тыс. грн с банковских карт задержаны три человекаВ Днепре по подозрению в краже 410 тыс. грн с банковских карт задержаны три человека
Экс-сотрудник Одесской таможни задержан по подозрению в хищении арестованного товара на 154 млн гривенЭкс-сотрудник Одесской таможни задержан по подозрению в хищении арестованного товара на 154 млн гривен
Проректор одесского вуза за взятку "сдавал" отдыхающим здание с причаломПроректор одесского вуза за взятку "сдавал" отдыхающим здание с причалом
«Укрпошта» отдаст первый этаж киевского Главпочтамта в аренду интернет-супермаркету«Укрпошта» отдаст первый этаж киевского Главпочтамта в аренду интернет-супермаркету
Экс-замдиректора "Виктории" вернула городу 120 тыс. гривен, похищенных на должностиЭкс-замдиректора "Виктории" вернула городу 120 тыс. гривен, похищенных на должности
Прокуратура подала в суд на компанию киевского депутата БаленкоПрокуратура подала в суд на компанию киевского депутата Баленко
У многодетного киевского бизнесмена за долг по алиментам отобрали эксклюзивный Ferrari
Последние новости
Подгружаем последние новости