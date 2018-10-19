Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан за взятку
Ему вменяют получение денег от соседнего ОСМД.
Заместитель директора киевского государственного предприятия "Ледовый стадион" задержан по подозрению в получении взятки.
Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что он требовал деньги от руководителя соседнего ОСМД за подключение резервного электрического кабеля к подстанции на территории стадиона.
В два этапа он получил 560 тысяч гривен и был задержан "на горячем".
Чиновнику готовится подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" расположена на улице Академика Глушкова, где ей принадлежит земельный участок площадью почти 17 га. В состав ГП входят шесть крытых теннисных кортов, шесть открытых кортов, открытая ледовая арена, площадка для картинга, площадка для хоккей, бассейн и другие спортивные сооружения.
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19.10.2018 14:32