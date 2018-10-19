Проект ТИС стал одним из победителей отраслевой премии Ukrainian Rail Award

Кроме ТИС, обладателями премии в номинации "Проект года" стали компании УПЭК и "Укрзализныця".

Проект по запуску контейнерных поездов группы компаний ТИС (Одесская обл.) стал одним из победителей в номинации "Проект года" отраслевой премии Ukrainian Rail Award 2018.

Церемония награждения Ukrainian Rail Award в нынешнем году проводится впервые. Премию вручали за весомый вклад в развитие железнодорожной отрасли Украины. Победители определены онлайн-голосованием участников рынка. Кроме ТИС, обладателями премии в номинации "Проект года" стали компании УПЭК и "Укрзализныця".

Как сообщила пресс-служба группы ТИС, вручение награды состоялось на международной выставке RAIL EXPO 2018, которая проходит 16-18 октября в Киеве . "В последние два года ТИС уделяет большое внимание развитию железнодорожной инфраструктуры и контейнерных перевозок. Еженедельно из ТИС курсируют регулярные контейнерные поезда в Киев , Харьков, Днепр и Тернополь. Это важный для нас проект позволяет одновременно увеличивать объемы и скорость перевозки контейнерных грузов и существенно разгрузить автомобильные дороги", - объяснили в пресс-службе.

В группе также сообщили, что только в Киев из терминалов ТИС ежегодно могут перевозится более 11,5 тыс. TEU. "Это минус 12 тыс. фур в год с перегруженной трассы Киев-Одесса", – подчеркивают в ТИС.

Контейнерные поезда имеют ряд преимуществ перед автомобилями. Максимальная масса контейнера, который разрешено транспортировать по автомобильным дорогам – 24 тонны, тогда как в поезд можно загрузить контейнер до 28 тонн, что дает экономию на транспортных расходах до 20%. Также железная дорога дает возможность отправки крупной партии груза, так как один поезд перевозит 100-130 TEU. Поезда не зависят от дорожных заторов и погодных условий, что гарантирует своевременное прибытие груза.

Пресс-служба также напоминает, что ТИС за свой счет построил железнодорожную ветку к причалам порта "Южный", которую передал на баланс "Укрзализныци".

Напомним, по данным "Укрзализныци", объемы перевозимых железнодорожным транспортом контейнеров по территории Украины в 2017 году выросли на 10% по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, контейнеры пока составляют всего 1% от общих объемов железнодорожных грузов.

ТИС – крупнейший частный стивидорный оператор Украины. В группу входит пять современных терминалов в порту "Южный": ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный терминал. В 2017 году ТИС обработал свыше 26 млн тонн различных грузов, которые отправились в более чем 1500 портов по всему миру. За время своей работы группа инвестировала в объекты портовой инфраструктуры свыше $770 млн.