Экс-руководство "Электронмаша", которое обвиняют в многомилионных хищениях, заблокировало работу завода

"Обнищавшим сотрудникам пообещали золотые горы, выставив министерство врагом".

Экс-руководство "Электронмаша", которое обвиняют в многомилионных хищениях, заблокировало работу завода
Фото: mrgall.com

В Киеве полностью заблокирована работа государственного предприятия "Электронмаш", которое специализируется на поставках электрооборудования для общественного транспорта и ветряных установок.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, которому подчинен завод.

В министерстве заявили, что предприятие блокирует организованная группа во главе с бывшим директором Виктором Мовой (уволен с должности в марте этого года) и заместителем директора-главным бухгалтером Владимиром Теслюком (вопрос о его увольнении сейчас находится на рассмотрении Минэкономразвития).

Сотрудники захватили ряд служебных помещений предприятия и не допускают к документам министерскую комиссию, созданную в ответ на обращение СБУ, которая должна провести инвентаризацию имущества и обязательств госзавода.

Несмотря на сопровождение силовиков, 18 октября комиссию физически не допустили к работе. При этом в предыдущие визиты "ревизоры" уже выяснили, что часть бухгалтерских документов и жестких дисков компьютеров, которые они должны были изучить в ходе проверок, уничтожена.

В министерстве отмечают, что экс-директор завода Мова и ряд других руководителей являются фигурантами расследования СБУ о злоупотреблении служебным положением. По данным правоохранителей, с 2000 года подозреваемые незаконно присвоили госимущество на сумму более 60 миллионов гривен и передали из государственной собственности помещения площадью почти 90 тыс. кв. м частному предприятию родственника Виктора Мовы. Всего речь идет о 22 отчужденных объектах недвижимости. При этом вопреки нормам законодательства передача недвижимости не согласовывалась с Фондом госимущества Украины.

Среди других обвинений – закупки товаров и услуг с нарушениями по завышенным ценам и у структур, которые тоже связаны с экс-директором.

По словам нынешнего директора "Электронмаша" Дмитрия Бондарчука, который был назначен на должность в сентябре этого года, его тоже физически не пускают на рабочее место. Курирует блокаду госпредприятия уже не уволенный Мова, а главбух Теслюк.

"Обнищавшим сотрудникам, которые годами сидят без работы, пообещали золотые горы и заставили их мешать работе государственных органов, выставив министерство врагом", - заявил Бондарчук.

"Я советую им сначала ознакомиться с предъявленными СБУ подозрениями и изучить декларацию Теслюка, семья которого при не самых больших доходах за последние десять лет приобрела множество квартир и земельных участков в Киеве и области. И уже после этого делать выводы о том, стоит ли ему доверять и что им на самом деле движет", - добавил он.

ГП "Электронмаш" создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин в 1965 году и специализируется на поставке комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Предприятие выпускает приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками.


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