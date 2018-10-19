АМКУ одобрил сделку по продаже президентом Порошенко "Кузницы на Рыбальском"

Завод - одно из основных предприятий судостроительной отрасли Украины.

АМКУ одобрил сделку по продаже президентом Порошенко "Кузницы на Рыбальском"
Фото: Преступности.НЕТ

Антимонопольный комитет одобрил сделку по продаже завода "Кузница на Рыбальском", который сейчас принадлежит президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины [опосредованно через компанию «Евинз Лимитед» (г.Никосия, Кипр)] на приобретение акций ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком» (г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в решении.

"Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и пр.

В 1991-2002 годах на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь". С 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года – бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны, с 2016 - десантных катеров "Кентавр".

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" президента Петра Порошенко. Ему принадлежит 73,9% акций. Еще 20,1% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").

В конце сентября пресс-секретарь Порошенко сообщил, что "Прайм Эссетс Капитал" достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" отечественному покупателю. "Евинз Лимитед" - часть группы ТАС Сергея Тигипко.


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