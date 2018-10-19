США готовят санкции против роSSийских банков, - Bloomberg

Они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

Конгресс США готовится расширить санкции против РоSSийской Федерации, а именно - ввести ограничения для роSSийских государственных банков.

Как сообщает Bloomberg, они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

"Это будет большой удар для глобальной энергетической торговой системы. Похоже на случай с "Русалом", но в разы хуже", - заявил президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко, комментируя возможное одновременное введение санкций против всех государственных кредиторов.

Он также заявил, что ограничения по банкам, которые доминируют в роSSийском финансовом секторе и сотрудничают с энергетическими экспортерами, будет равноценно "тактике выжженной земли" для дипломатии.

Издание отмечает, что Конгресс может принять законопроект о новых санкциях в ближайшие недели, но не ранее среднесрочных выборов в США , которые пройдут 6 ноября.