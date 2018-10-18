Рада отменила мораторий на взыскание валютной ипотеки

Кредиты будут переведены в гривну со ставкой 16-18%

Рада отменила мораторий на взыскание валютной ипотеки
Фото: СтройОбзор

Верховная Рада отменила мораторий на взыскание валютной ипотеки, введенный в 2014 году.

Об этом пишет FinClub.

Принятый в четверг Кодекс по процедурам банкротства предусматривает, что с момента вступления его в силу теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Мораторий был введен в 2014 году и привел к тому, что мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.

В то же время Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки.

Требования обеспеченного кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором.

Если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п. План реструктуризации заключается на 15 лет.

Если площадь недвижимости больше, то процентная ставка устанавливается на уровне индекса UIRD, увеличенному на 3 п.п. План реструктуризации в таком случае заключается на 10 лет.

Сейчас индекс UIRD составляет 15,36%.

Введение моратория в 2014 году было связано с тем, что большинство валютных кредитов брались, еще когда доллар стоил 5,05 грн. С тех пор гривна дважды сильно девальвировала, в результате чего остаток долга заемщиков фактически подорожал в два раза, и многие из них больше не в состоянии полноценно обслуживать кредиты.

Валютные кредиты в Украине запрещены с июня 2009 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина стала самой бедной страной Европы — МВФУкраина стала самой бедной страной Европы — МВФ
Обыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокатОбыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокат
СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)
ФГИ продал тернопольский радиозавод "Орион" и Коломыйскую бумажную фабрикуФГИ продал тернопольский радиозавод "Орион" и Коломыйскую бумажную фабрику
"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета
Блок рекламы


Похожие новости
Во Всемирном банке указали, кто удерживает мораторий на продажу землиВо Всемирном банке указали, кто удерживает мораторий на продажу земли
Рада приняла законопроект об открытии данных в добывающих отрасляхРада приняла законопроект об открытии данных в добывающих отраслях
В Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали четыре человекаВ Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали четыре человека
Рада криминализировала контрабанду леса без моратория на экспорт дровРада криминализировала контрабанду леса без моратория на экспорт дров
Рада отказалась запретить хостелы в квартирах многоэтажекРада отказалась запретить хостелы в квартирах многоэтажек
Рада отменила государственное регулирование сахарной отраслиРада отменила государственное регулирование сахарной отрасли
Украинский фонд SMRK вложил $500 000 в инструмент криптовалютной торговли Superorder.ioУкраинский фонд SMRK вложил $500 000 в инструмент криптовалютной торговли Superorder.io
К тендеру по строительству метро на Виноградарь допустили две компанииК тендеру по строительству метро на Виноградарь допустили две компании
Евробизнес инициирует мораторий на повышение ж/д тарифов в УкраинеЕвробизнес инициирует мораторий на повышение ж/д тарифов в Украине
Верховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетикеВерховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетике
Последние новости
Подгружаем последние новости