Кредиты будут переведены в гривну со ставкой 16-18%

Верховная Рада отменила мораторий на взыскание валютной ипотеки, введенный в 2014 году.

Об этом пишет FinClub.

Принятый в четверг Кодекс по процедурам банкротства предусматривает, что с момента вступления его в силу теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Мораторий был введен в 2014 году и привел к тому, что мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.

В то же время Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки.

Требования обеспеченного кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором.

Если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п. План реструктуризации заключается на 15 лет.

Если площадь недвижимости больше, то процентная ставка устанавливается на уровне индекса UIRD, увеличенному на 3 п.п. План реструктуризации в таком случае заключается на 10 лет.

Сейчас индекс UIRD составляет 15,36%.

Введение моратория в 2014 году было связано с тем, что большинство валютных кредитов брались, еще когда доллар стоил 5,05 грн. С тех пор гривна дважды сильно девальвировала, в результате чего остаток долга заемщиков фактически подорожал в два раза, и многие из них больше не в состоянии полноценно обслуживать кредиты.

Валютные кредиты в Украине запрещены с июня 2009 года.