Экс-директора eBay обвинили в инсайдерской торговле

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в среду опубликовала сообщение об обвинении бывшего директора eBay Inc. по отчетности перед SEC Брайана Лонга в инсайдерской торговле.

Обвинения были выдвинуты еще 28 сентября.

По данным SEC, Б.Лонг совершал торговые операции перед тем, как PayPal Holdings, на тот момент принадлежавшая eBay, приобрела компанию Xoom Corporation. Регулятор утверждает, что Б.Лонг получил конфиденциальные сведения о предстоящей сделке в ходе работы над документами PayPal, которые должны были быть направлены в SEC.

В частности, SEC отмечает, что в конце мая 2015 года, вскоре после того, как PayPal сделала предварительное предложение о приобретении Xoom, Б.Лонг якобы приобрел опционы на покупку акций Xoom в нарушение законодательства об инсайдерской торговле. Месяцем позже, когда стало известно, что в начале июля будет сделано официальное объявление о предстоящей сделке, он провел еще ряд транзакций.

В общей сложности, Б.Лонг заработал почти $36 тыс. на покупке и продаже опционов.

SEC сообщила, что расследование продолжается.