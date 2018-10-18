Кабмин принял решение о ценах на газ

Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в правительстве.

«Насколько мне известно, продлили на две недели. Но давайте дождемся публикации Кабмина», — сказал собеседник агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, затем — до конца июля, августа и сентября, а 28 сентября — до 18 октября.


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